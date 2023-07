Torwart-Suche: Große Namen auf Bayerns Liste

Manuel Neuer (37) wird zum Saisonstart wohl noch nicht wieder einsatzfähig sein. Ohnehin muss abgewartet werden, in welcher Verfassung der Kapitän des FC Bayern nach seinem Beinbruch ins Tor zurückkehren kann.

Yann Sommer (34), im Januar als Neuer-Vertreter geholt und in der Folge nicht immer vom Glück verfolgt, will die Bayern schon wieder verlassen. Inter Mailand möchte den Schweizer verpflichten. Alexander Nübel (26) wurde zum VfB Stuttgart verliehen.

Lange Liste

Entsprechend muss ein neuer Keeper her, um für alle Fälle auf Topniveau gewappnet zu sein. Zahlreiche Namen stehen auf dem Zettel der Transferteams, darunter nach FT-Informationen David Raya (27) vom FC Brentford und Yassine Bono (32) vom FC Sevilla.

Ebenfalls gehandelt wurden bereits Kamil Grabara (24/FC Kopenhagen), Robert Sánchez (25/Brighton & Hove Albion), Oliver Baumann (33/TSG Hoffenheim) und das wohl zu teure Toptalent Giorgi Mamardashvili (22) vom FC Valencia.

Kontakt zu de Gea geplant

Dazu kommen nun zwei neue, ziemlich prominente Namen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Rekordmeister Kontakt zu David de Gea (32) aufnehmen. Die langjährige Nummer eins von Manchester United und der spanischen Nationalmannschaft ist seit dem 1. Juli vereinslos und entsprechend ablösefrei zu haben.

Und auch Wojciech Szczesny (33), seit Jahren Stammkraft bei Juventus Turin und der polnischen Auswahl, ist laut der ‚Repubblica‘ Thema an der Säbener Straße. Juve will seinen bis 2025 gebundenen Keeper jedoch nicht abgeben. Unwahrscheinlich also, dass dieses Thema noch heiß wird.