Lutsharel Geertruida (26) kehrt in die Eredivisie zurück. Wie PSV Eindhoven offiziell mitteilt, wechselt der Abwehrspieler auf Leihbasis zum amtierenden niederländischen Meister. RB Leipzig kassiert eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro plus einer weiteren Million an möglichen Boni. Der Deal beinhaltet dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro plus bis zu zwei Millionen an Boni.

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PSV heeft met RB Leipzig overeenstemming bereikt over de huurtransfer van Lutsharel Geertruida. Lees hier het persbericht met de uitgebreide reactie van de 26-jarige verdediger.https://t.co/tXiEtt2GL2 — PSV (@PSV) August 21, 2026

Geertruida war im Sommer 2024 für 20 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam nach Leipzig gewechselt, konnte sich dort jedoch nicht vollends durchsetzen. Die vergangene Spielzeit verbrachte der Niederländer bereits auf Leihbasis beim AFC Sunderland.