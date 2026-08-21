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Offiziell Bundesliga

Leipzig gibt Geertruida ab

von Daniel del Federico - Quelle: psv.nl
1 min.
Lutsharel Geertruida im Leipzig-Training @Maxppp

Lutsharel Geertruida (26) kehrt in die Eredivisie zurück. Wie PSV Eindhoven offiziell mitteilt, wechselt der Abwehrspieler auf Leihbasis zum amtierenden niederländischen Meister. RB Leipzig kassiert eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro plus einer weiteren Million an möglichen Boni. Der Deal beinhaltet dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro plus bis zu zwei Millionen an Boni.

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Geertruida war im Sommer 2024 für 20 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam nach Leipzig gewechselt, konnte sich dort jedoch nicht vollends durchsetzen. Die vergangene Spielzeit verbrachte der Niederländer bereits auf Leihbasis beim AFC Sunderland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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