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Bundesliga

Das Problem in der Leipzig-Kabine

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Martin Demichelis als Trainer von RB Leipzig @Maxppp

Bei RB Leipzig kann sich offenbar nicht auf eine Sprache zur Verständigung geeinigt werden. Während Cheftrainer Martín Demichelis gebrochenes Deutsch spricht, übersetzen Teammanager Babacar N’Diaye auf Französisch und Torwarttrainer Frederik Gößling auf Englisch, ist der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen.

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In dem Kontext berichtet das Fachmagazin von einem „Sprachen-Wirrwarr“ in der RB-Kabine. Zur Überwindung der Sprachbarriere holte Demichelis im Sommer unter anderem Cristian Fiél mit in sein Team, der auf Spanisch übersetzen kann. Nach aktuellem Stand der Dinge konnte aber noch kein Weg gefunden werden, um innerhalb des Teams effektiv miteinander zu kommunizieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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