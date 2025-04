Barcola lässt PSG warten

Paris St. Germain muss sich bei Topstar Bradley Barcola gedulden. Der ‚L’Équipe‘ zufolge will der französische Meister unbedingt mit dem 22-Jährigen verlängern und befindet sich deshalb seit mehreren Wochen im Austausch mit der Spielerseite. Doch Barcola lässt sich Zeit, will erst am Ende der Saison über seine Zukunft entscheiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Großen Zeitdruck gibt es eigentlich ohnehin nicht, schließlich ist der Flügelstürmer noch bis 2028 an PSG gebunden. Der französische Nationalspieler ist neben Ousmane Dembélé einer der Profiteure vom Abgang von Kylian Mbappé, seitdem blühen beide auf. Barcola steht bei 18 Toren und 16 Vorlagen nach 47 Pflichtspielen.