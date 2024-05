Osnabrück holt BVB-Talent

Lion Semic wechselt von Borussia Dortmund zum VfL Osnabrück. Wie die Niedersachen bekanntgeben, wird der 20-Jährige ab Sommer die Defensive des Zweitliga-Absteigers unterstützen. „Lion ist ein junger, dynamischer und offensiv ausgerichteter Außenverteidiger. Unter anderem mit seiner gesunden Aggressivität und seinen Tempodribblings passt er sehr gut zu unserer Spielidee und zur Bremer Brücke. Wir sind davon überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und er sein Potenzial bei uns weiter ausschöpfen kann“, lässt sich VfL-Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann zitieren.

Semic kam in der abgelaufenen Saison 17 Mal für die U23 des BVB in der 3. Liga zum Einsatz. Dabei erzielte der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler einen Treffer. Der Rechtsfuß kam bei den Westfalen vor allem auf der linken Abwehrseite zum Einsatz, kann aber auch auf der rechten Außenbahn spielen. „Nach insgesamt sieben Jahren beim BVB freue ich mich nun auf eine spannende Aufgabe und ein neues Umfeld, in dem ich mich neu beweisen muss. Ich möchte mich in der Vorbereitung schnell im Klub und ins Team einfinden, sodass ich mich bestmöglich einbringen kann, damit wir eine erfolgreiche Saison in der 3. Liga spielen können“, so Semic.