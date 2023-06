Schnäppchen: Gladbach verpflichtet Hack

Schon in den vergangenen Jahren war Robin Hack ein Kandidat bei Borussia Mönchengladbach. Mit etwas Verspätung ist der 24-jährige Offensivspieler nun am Niederrhein eingetroffen. Hack, der bis 2027 unterschreibt, kostet die Borussia dem Vernehmen nach 1,1 Millionen Euro Ablöse. Mit Boni kann der Betrag auf 1,25 Millionen Euro anwachsen.

Für eine vergleichbare Summe war der ehemalige U-Nationalspieler vor zwei Jahren vom 1. FC Nürnberg zu Arminia Bielefeld gewechselt. In der abgelaufenen Saison war der technische begabte Rechtsfuß beim Zweitligisten in 37 Pflichtspielen an 20 Treffern beteiligt (elf Tore, neun Vorlagen).

„Robin Hack ist ein dynamischer und torgefährlicher Offensivspieler, der bereits über eine Menge Erst- und Zweitligaerfahrung verfügt“, sagt Geschäftsführer Sport Roland Virkus, „seine persönliche Entwicklung in den vergangenen Jahren war gut und wir sehen noch viel Potenzial in ihm. Daher freut es uns, dass er sich für Borussia entschieden hat.“

Hack betont: „Ich freue mich extrem, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, im Borussia-Park aufzulaufen und mit den Fans Siege zu feiern.“