Fünf Neuzugänge für Ancelotti | Neue United-Ära knallt

Ein dänischer Weihnachtsmann

Bei Manchester United war die Freude groß über die Aufholjagd gegen Aston Villa. Aus 0:2 machten die Red Devils 3:2. Den viel umjubelten Siegtreffer markierte Rasmus Höjlund – es war der erste Premier League-Treffer für den 74-Millionen-Neuzugang aus dem Sommer. Die englische Presse jubelt und Trainer Erik ten Hag konnte noch einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen.

Vom „Winter WonderLund“ schreibt der ‚Mirror‘. Der ‚Daily Express‘ packt den schreienden Höjlund auf das Cover und titelt: „Rotes Brüllen“. Die ‚Daily Mail‘ hält es derweil passend weihnachtlich: „Ho Ho Höjlund“. Die Zuversicht ist groß, dass der gestrige Kraftakt im Old Trafford der Startschuss für bessere Zeiten sein könnte. „Neue Ära, neuer Spirit“, so der ‚Guardian‘ mit Blick auf die bevorstehende Übernahme durch den britischen Milliardär Jim Ratcliffe. Auch der ‚Daily Telegraph‘ bemerkt: „Uniteds neue Ära startet mit einem Knall“.

5 „Neuzugänge“ für Ancelotti

Kurz vor Beginn der Transferphase läuft auch bei Real Madrid die Suche nach Verstärkungen. Vor allem in der Innenverteidigung und in der Offensive drückt der Schuh. In Kürze dürfte sich die angespannte personelle Situation aber deutlich entschärfen. Und das genau zum richtigen Zeitpunkt.

Denn im Januar steht die Supercopa auf dem Programm. Die Königlichen kämpfen mit dem Stadtrivalen Atlético, dem FC Barcelona und CA Osasuna um den Titel. „Fünf Neuzugänge für Ancelotti“, freut sich die ‚Marca‘. Gemeint sind in diesem Fall Eduardo Camavinga, Arda Güler, Ferland Mendy, Dani Carvajal und Vinicius Junior. Alle standen zuletzt nicht zur Verfügung, könnten nun aber zeitnah in den Kader zurückkehren. „Der Trainer kann durchatmen“, bemerkt die spanische Sportzeitung. Über den ein oder anderen externen Neuzugang würde sich Ancelotti aber mit Sicherheit auch freuen.