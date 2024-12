DFB-Sperre: Neuer legt Einspruch ein

Manuel Neuer will die Zwei-Spiele-Sperre im DFB-Pokal nicht auf sich sitzen lassen. Wie der Deutsche Fußball-Bund verkündet, hat der 38-jährige Keeper vom FC Bayern Einspruch gegen das Urteil eingelegt. Nun wird der Fall am 12. Dezember vor Gericht mündlich verhandelt.

Neuer, der mit einem Rippenbruch das restliche Jahr ausfallen wird, war beim Achtelfinal-Ausscheiden gegen Bayer Leverkusen (0:1) in der 17. Minute vom Platz geflogen. Wie in solchen Fällen üblich ging die Rote Karte mit einer Sperre über zwei Partien einher. Dass Neuers Einspruch ein vermindertes Strafmaß bewirkt, darf also bezweifelt werden.