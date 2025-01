Neuer Job für BVB-Coach Tullberg

Mike Tullberg tritt aller Voraussicht nach eine Anstellung als Cheftrainer an. Die norwegische Online-Zeitung ‚Nettavisen‘ berichtet, dass sich der U19-Coach von Borussia Dortmund am gestrigen Sonntag in Bergen aufgehalten hat, um mit den Verantwortlichen vom SK Brann über eine Zusammenarbeit zu sprechen. ‚Sky‘ zufolge steht der Wechsel kurz bevor.

Der Tabellenzweite der Eliteserien befindet sich auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter, da der vorherige Amtsinhaber Eirik Horneland Anfang des Jahres in der Ligue 1 bei der AS St.-Étienne anheuerte. Tullberg selbst machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er sich einen Cheftrainerposten im Profifußball gut vorstellen kann. An den BVB ist der 39-jährige Däne vertraglich bis 2026 gebunden.