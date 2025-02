Bochums Oermann per Ausstiegsklausel weg?

Tim Oermann wird wohl unabhängig vom restlichen Saisonverlauf des VfL Bochum weiterhin erstklassig spielen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, hat der 21-jährige Innenverteidiger das Interesse „finanzstarker Erstligisten“ geweckt. Zudem besitzt das Eigengewächs in seinem bis 2026 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall. Dass Oermann den möglichen Gang in Liga zwei mit dem VfL antreten wird, ist angesichts dieser Situation so gut wie ausgeschlossen.

Da beim derzeitigen Tabellenvorletzten seit der Freistellung von Ex-Sportdirektor Marc Lettau im Oktober kein konkreter Ansprechpartner für Verlängerungen existiert, liegen Gespräche über neue Arbeitspapiere beim Ruhrpottklub auf Eis. Bochum kann daher Stand jetzt nur noch im kommenden Sommer mit einer adäquaten Ablöse für Oermann rechnen. In der laufenden Saison bestritt der U21-Nationalspieler insgesamt 18 Pflichtspiele für den VfL.