Bochum holt neuen Stürmer

Der VfL Bochum hat den nächsten Neuzugang präsentiert. Von LB Châteauroux aus der dritten französischen Liga wechselt Mathis Clairicia an die Castroper Straße. Der 22-jährige Angreifer kommt ablösefrei und unterschreibt bis 2028.

„Er hat in der vergangenen Saison bereits große Fortschritte in seiner Entwicklung genommen und Qualitäten gezeigt, die ihn für uns hochinteressant machen. Wir sind zuversichtlich, dass sich Mathis schnell an die Anforderungen der 2. Bundesliga anpasst und so für uns ein wertvolles und wichtiges Element des neuen Kaders werden kann“, so Geschäftsführer Sport Dirk Dufner über den Neuzugang. In der abgelaufenen Saison erzielte Clairicia zehn Tore in 24 Partien.