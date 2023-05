Neuer Chelsea-Trainer: Pochettino macht das Rennen

Der neue Trainer des FC Chelsea heißt Mauricio Pochettino. Der 51-jährige Argentinier übernimmt den Posten von Interimscoach Frank Lampard zur kommenden Saison und unterschreibt an der Stamford Bridge einen bis 2025 gültigen Vertrag mit Option auf eine weitere Saison. Als Teil seines Trainerstabs bringt Pochettino nach Vereinsangaben Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez und Sebastiano Pochettino mit.

„Mauricios Erfahrung, Qualitätsstandards, Führungsqualitäten und Charakter werden dem FC Chelsea auf unserem weiteren Weg gute Dienste leisten. Er ist ein erfolgreicher Trainer, der auf höchstem Niveau, in mehreren Ligen und in mehreren Sprachen gearbeitet hat. Sein Ethos, sein taktischer Ansatz und sein Engagement für die Entwicklung machten ihn zu einem außergewöhnlichen Kandidaten“, sagt Sportchef Laurence Stewart.

Chelsea: Langfristiger Vertrag für Pochettino

Nach dreieinhalb Jahren Abwesenheit ist Pochettino zurück in London und der Premier League. Von Juli 2014 bis November 2019 trainiert der Südamerikaner Chelseas Stadtrivalen Tottenham Hotspur. Von den letzten Monaten abgesehen war Pochettino mit den Spurs sehr erfolgreich und formte sie zu einem Stammgast in der Champions League. 2019 zog Tottenham sogar in das Finale der Königsklasse ein, unterlag dort aber mit 0:2 dem FC Liverpool.

Es folgten eineinhalb Jahre bei Paris St. Germain. Mit der Startruppe wurde Pochettino Meister und Pokalsieger, dennoch fällt die Bilanz dieser Zeit durchwachsen aus. Auch unter dem Ex-Profi verpasste PSG den Champions League-Sieg und bot spielerische Magerkost. Mit den Blues will es Pochettino bald besser machen.