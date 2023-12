Werder: Ducksch kommentiert Wechselgerüchte

Marvin Ducksch lassen etwaige Wechselgerüchte aus England kalt. „Ich habe hier nicht umsonst meinen Vertrag verlängert“, stellt der Stürmer des SV Werder im ‚Sky‘-Interview klar und führt aus: „Ich bin sehr zufrieden hier. Ich habe mich zum Nationalspieler entwickeln dürfen und weiß, was ich an dem Verein habe. Aber man weiß natürlich im Fußball nie, was passiert.“

Nottingham Forest bekundet Interesse am 29-Jährigen. Meldungen, die Ducksch in erster Linie stolz machen. „Jetzt gab es ja wieder ein Gerücht aus England, wo Werder natürlich gleich gesagt hat: Das blocken wir ab. Es macht mich natürlich stolz und froh, dass ich Interesse von anderen Vereinen wecke.“