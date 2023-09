Füllkrug beim BVB: „Coole Situation“

Sebastian Kehl ist froh, Niclas Füllkrug (30) für Borussia Dortmund gewonnen zu haben. Gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ sagt der Sportdirektor: „Es ist doch eine coole Situation, dass wir auf der Neun mehrere Optionen haben.“

Hintergrund: Füllkrug kam beim Sieg in Freiburg (4:2) am Samstag für den formschwachen Sébastien Haller (29) ins Spiel und gab dem BVB neuen Schwung. Nicht wenige erwarten daher, dass Füllkrug am morgigen Dienstag (21 Uhr) im Champions League-Spiel bei Paris St. Germain sein Startelfdebüt für Schwarz-Gelb feiert.