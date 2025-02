Hertha: Rückendeckung für Fiél

Cristian Fiél erfährt weiter Rückendeckung der Klubführung von Hertha BSC. „Wir haben uns für einen klaren Weg entschieden. Insofern gibt es da überhaupt nichts dran zu diskutieren“, zitiert der ‚kicker‘ Sportdirektor Benjamin Weber aus einer Medienrunde vom gestrigen Dienstag, in der die Trainerfrage thematisiert wurde.

Auch bei einer Niederlage im nächsten Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20:30 Uhr) soll Fiél im Amt bleiben. Damit „beschäftige ich mich jetzt gar nicht“, so Weber, „weil ich die komplette Überzeugung habe, dass wir am kommenden Wochenende eine klare Reaktion zeigen werden.“ Fiél ist seit Saisonbeginn Trainer der Hertha, die nach 20 Spieltagen auf einem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz steht.