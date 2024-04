Die höchste Ausstiegsklausel der Bundesliga

Einige Klubs gestehen ihren Spielern bei der Unterschrift neuer Verträge Ausstiegsklauseln zu. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat den höchsten Passus der Liga mit Edmond Tapsoba ein Verteidiger von Bayer Leverkusen.

Demnach darf der 25-jährige Burkiner für festgeschriebene 100 Millionen Euro den Klub wechseln. So viel wurde noch nie für einen Abwehrspieler gezahlt. Entsprechend unwahrscheinlich ist es also, dass Tapsoba diese Schallmauer tatsächlich schon in diesem Sommer durchbricht.