Leicester schnürt 30-Millionen-Paket für Skipp

Um Oliver Skipp von Tottenham Hotspur zu verpflichten, will man bei Leicester City tief in die Tasche greifen. Umgerechnet 23,5 Millionen Euro Sockelablöse plus 6 Millionen Euro an möglichen Boni bieten die Foxes laut ‚Sky Sports‘ für den 23-jährigen Mittelfeldspieler.

Die Verhandlungen befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, berichtet der TV-Sender. Das Spurs-Eigengewächs habe sich sogar schon von den Teamkollegen verabschiedet, heißt es. Einen Stammplatz hatte der Engländer in Tottenham nie inne, das soll sich beim Aufsteiger aus Leicester ändern.