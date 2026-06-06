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Bundesliga

Werder: Das Problem bei Alvero

von Daniel del Federico - Quelle: Deichstube
1 min.
Alvero im Sprint @Maxppp

Der SV Werder Bremen würde das Missverständnis mit Skelly Alvero in diesem Sommer gerne beenden. Wie die ‚Deichstube‘ berichtet, streben die Grün-Weißen an, den 24-Jährigen zu verkaufen. Das Problem: Bisher zeigte noch kein Klub konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers.

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Alvero war 2024 für knapp fünf Millionen Euro von Olympique Lyon an den Osterdeich gewechselt, konnte dort jedoch nie wirklich überzeugen. Auch eine Leihe zurück in seine französische Heimat zum SC Amiens verlief nicht wie erhofft. Ein Verkauf des Rechtsfußes wird für Werder in diesem Sommer nur schwer zu realisieren sein, weshalb die Norddeutschen notfalls auch eine erneute Leihe in Kauf nehmen würden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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