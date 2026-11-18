Kehrt Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu (21) schon im Winter zu RB Leipzig zurück? Die türkische Zeitung ‚Milliyet‘ berichtet, dass Galatasaray einen vorzeitigen Leihabbruch erwägt. Direkte Gespräche zwischen den Vereinen gab es laut der ‚Bild‘ noch nicht.

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Bitshiabu kam erst zu einem 20-minütigen Einsatz für Gala. Der Klub aus Istanbul besitzt eine 28 Millionen Euro hohe Kaufoption – dass diese nicht gezogen wird, zeichnete sich zuletzt schon ab. In Leipzig steht Bitshiabu bis 2029 unter Vertrag.