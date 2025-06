Braunschweig: Neuer Trainer gefunden?

Heiner Backhaus könnte es in Liga zwei verschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der aktuelle Coach von Alemannia Aachen Top-Kandidat auf den Trainerposten bei Eintracht Braunschweig. Der Übungsleiter selbst will dem Bezahlsender zufolge in die zweite Liga, würde aber eine Ablöse kosten, da sein Vertrag am Tivoli noch bis 2027 läuft.

Für die Geschicke kurz vor der niederländischen Grenze ist Backhaus seit 2023 verantwortlich. In der Vergangenheit wurde Backhaus auch mit einem Engagement beim FC Schalke 04 in Verbindung gebracht, nun könnten aber die Löwen das Rennen machen.