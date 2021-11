„Rot und weiß steht mir gut“: Adeyemi spricht über Zukunft

Karim Adeyemi reist mit Selbstvertrauen zur deutschen Nationalmannschaft. Beim gestrigen 1:0-Sieg von RB Salzburg bei Austria Wien erzielte das Sturmjuwel in der 65. Minute das Tor des Tages. Anschließend trat der 19-Jährige vors Mikrofon von ‚Sky Austria‘.

Dabei ging es natürlich auch um die Zukunft von Adeyemi, dessen Berater derzeit für Gespräche mit Topklubs quer durch Europa reist. Dennoch gelte: „Mein Kopf ist hier in Salzburg. Ich möchte mit Salzburg unsere Ziele erreichen, das ist alles, was für mich zählt.“

Etwas unbedacht schon Adeyemi hinterher: „Mir steht gerade rot und weiß ganz gut.“ Das sind Salzburgs Vereinsfarben – aber auch jene des FC Bayern, der seinen einstigen Jugendspieler nur zu gerne zurückholen würde. Härtester Konkurrent ist dabei ausgerechnet Erzrivale Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben gelten als Favorit im Adeyemi-Poker.

Internationale Konkurrenz

Aber auch internationale Schwergewichte wie Atlético Madrid, Inter Mailand und der FC Liverpool sind wohl mit im Rennen, wenngleich Adeyemi eine Zukunft in der deutschen Bundesliga bevorzugen soll. Mit einer schnellen Entscheidung ist nicht zu rechnen.

„Eine Deadline gibt es auf jeden Fall nicht“, unterstreicht Adeyemi, der die Saison noch in Österreich beenden soll, ehe im kommenden Sommer dann der nächste Schritt folgt. An seinem Martkwert schraubte der Linksfuß mit seinem Treffer gegen die Austria einmal mehr. 17 Scorerpunkte in 22 Pflichtspielen stehen zu Buche. Nun geht es zum DFB-Team.