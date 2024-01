Sex-Beichte: Walker wollte zu den Bayern flüchten

Kyle Walker (33) hat offenbart, wie konkret ein Wechsel zum FC Bayern im Raum stand. „Es war eine Chance, von England und den Schlagzeilen, die mich erwartet hatten, wegzukommen. Ich war kurz davor zu gehen. Wir haben Gespräche geführt. Ich war auf dem Weg zu einem tollen Klub, einem großen Klub. Aber am Ende konnte ich nicht gehen“, erklärt der Rechtsverteidiger von Manchester City gegenüber der ‚Sun‘.

Walker begründet die Absage an die Bayern mit dem Lügenkonstrukt, das er um seine zwei Familien mit Frau Annie Kilner und Affäre Lauryn Goodman gebaut hatte: „Ich habe versucht zu fliehen. Ich war mir bewusst, dass die Uhr tickt. Wenn ich dann in Deutschland bin und das passiert, geht Annie und ich bin in Deutschland auf mich allein gestellt. Und meine Kinder wären nicht um die Ecke, wo ich sie sehen kann.“