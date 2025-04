Frankfurt: Saison für Götze gelaufen?

Eintracht Frankfurt muss im Saisonendspurt womöglich auf Mario Götze verzichten. Cheftrainer Dino Toppmöller bestätigte nach der gestrigen Niederlage (0:1) gegen Tottenham Hotspur im Europa League-Viertelfinale, dass sich der Spielmacher „mindestens einen leichten Faserriss“ zugezogen habe.

Götze musste bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden, nachdem er sich die Blessur am hinteren Oberschenkel in einem Zweikampf zugezogen hatte. Für die Eintracht könnte es nach dem Ausscheiden auf europäischer Ebene also doppelt bitter kommen – der formstarke Weltmeister von 2014 ist kaum zu ersetzen (acht Scorerpunkte, 35 Pflichtspiele).