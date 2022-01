Zwei weitere Jahre? Hummels' Plan für die Zukunft

Mats Hummels hat viel vor. Nach einer mittelmäßigen Hinrunde, in der ihm die Patellasehne Probleme bereitete, will der 76-fache Nationalspieler nun wieder voll angreifen. „Seit der letzten Länderspielpause bin ich wieder auf dem körperlichen Level, das ich erreichen wollte: Ich habe keine bis kaum noch Schmerzen. Ich bin endlich wieder fit“, so Hummels in der ‚Sport Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Motivation ist groß, schließlich sind mit Borussia Dortmund in der Liga, im DFB-Pokal und auch in der Europa League noch Titel drin. Und auch die Weltmeisterschaft im nächsten Winter in Katar hat der 33-Jährige noch nicht abgehakt. Klar ist Hummels aber: „Um über eine WM Teilnahme 2022 zu diskutieren, erwarte ich in allererster Linie von mir selbst, dass ich viel besser spiele.“

Und wie geht es langfristig weiter? In eineinhalb Jahren endet der Vertrag beim BVB. Alles weitere wird die körperliche Verfassung diktieren: „Meine Karriereplanung über das Jahr 2023 hinaus hängt voll von meinem Körper ab. Mein Kopf hat Lust. Wenn der Körper mitspielt und ich weiter ein Niveau erreiche, mit dem ich selbst zufrieden bin, kann ich mir durchaus noch zwei weitere Jahre vorstellen.“ Wie eingangs erwähnt, Mats Hummels hat noch viel vor.