Wegen Kane: City plant Gespräche mit Spurs

Manchester City scheint seine Bemühungen hinsichtlich der Verpflichtung von Harry Kane zu konkretisieren. Einem Bericht des ‚Guardian‘ zufolge wollen sich die Skyblues zeitnah mit Tottenham Hotspur zu Gesprächen treffen um einen potenziellen Transfer zu besprechen. Der 27-jährige Mittelstürmer hatte vor wenigen Tagen zum wiederholten Male seinen Abschiedswunsch gegenüber den Spurs geäußert und löste damit ein landesweites Medienecho aus.

Die Gespräche mit Spurs-Boss Daniel Levy werden sich aller Voraussicht nach sehr kompliziert gestalten. Keinesfalls wollen die Londoner ihren Rekordtorjäger (220 Treffer in 334 Spielen) ziehen lassen. Kanes Vertrag gilt noch bis 2024. Vor der Corona-Pandemie betrug das kolportierte Preisschild für den englischen Nationalspieler rund 140 Millionen Euro. Der in Verhandlungen steinharte Levy wird auch in Pandemiezeiten kaum von seiner Forderung abrücken.