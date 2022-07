Carvalho unterschreibt bei Liverpool

Der Transfer von Fábio Carvalho (19) zum FC Liverpool ist endgültig in trockenen Tüchern. Wie die Reds mitteilen, wurden die letzten Formalitäten vollzogen. Den anstehenden Wechsel hatte der Vizemeister bereits im Mai angekündigt. Carvalho kommt für knapp sechs Millionen Euro von Ligarivale FC Fulham.

Der offensive Mittelfeldspieler, der bereits für englische und portugiesische Juniorennationalmannschaften spielte, sagt: „Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, hier bei einem der größten Vereine der Welt zu sein, wenn nicht sogar beim größten. Wenn man hört, dass Liverpool interessiert ist, hat man nur einen Gedanken im Kopf, nämlich sich ihnen anzuschließen.“

Fabio Carvalho has officially completed his move to #LFC 😍