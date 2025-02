Werders Forderung an Njinmah

Bei Werder Bremen hofft man, dass Justin Njinmah wieder zu seiner Form zurückfindet. „Er hat nie so richtig seinen Rhythmus gefunden, nie die hundertprozentige Form gehabt. Uns war schon klar, dass er ein bisschen braucht und sich auch nicht zu sehr unter Druck setzen darf, aber er muss auch weiter arbeiten. Das ist unser Anspruch an ihn“, fordert Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz und rät: „Du darfst dich nicht selbst runterziehen. Du musst es auch positiv angehen.“

Nach überzeugenden Leistungen in der vergangenen Saison kommt der 24-Jährige in dieser Spielzeit nicht in Tritt. Aktuell pendelt der schnelle Stürmer zwischen Startelf und Reservebank, erzielte zudem seit Ende November kein Tor mehr. In wettbewerbsübergreifend 20 Einsätzen sammelte Njinmah zwei Treffer und zwei Vorlagen.