Torwart-Talent bleibt: Bayern verlängert mit Ballis

Benjamin Ballis wird auch in Zukunft für den FC Bayern zwischen den Pfosten stehen. Wie der Rekordmeister mitteilt, verlängert der 18-jährige Torhüter seinen Vertrag an der Säbener Straße um drei weitere Jahre bis 2026.

Der deutsche U18-Nationalspieler kommt bei den Münchnern vorwiegend in der U19-Bundesliga sowie in der UEFA Youth League zum Einsatz. Im August durfte Ballis für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Süd gegen DJK Vilzing (3:2) sein Debüt im Seniorenfußball feiern.

