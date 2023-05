Medien: Ibañez vor Wechsel in die Premier League?

Innenverteidiger Roger Ibañez könnte die AS Rom im kommenden Transferfenster verlassen. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, beobachten mehrere Premier League-Klubs den brasilianischen Innenverteidiger. Der Vertrag des 24-Jährigen ist bis 2025 datiert.

In der laufenden Saison kommt der 1,86 Meter große Abwehrspieler wettbewerbsübergreifend auf 43 Einsätze unter Trainer José Mourinho (60). Im vergangenen September debütierte Ibañez zudem für die brasilianische Nationalmannschaft. Ein Wechsel in die Premier League könnte der nächste Schritt in seiner Karriere sein.

