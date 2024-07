Kamada schließt sich Crystal Palace an

Daichi Kamada wechselt von Lazio Rom zu Crystal Palace. Wie der Premier League-Klub bekanntgibt, erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2026. Der Japaner wechselt ablösefrei nach England, da sein Kontrakt bei den Römern am gestrigen Sonntag ausgelaufen ist.

Kamada war im vergangenen Sommer ebenfalls ablösefrei von Eintracht Frankfurt zu Lazio gewechselt. In Rom ließ der offensive Mittelfeldspieler eine Klausel für eine einjährige Vertragsverlängerung verstreichen und konnte sich mit dem Klub auch in der Folge nicht auf eine Ausweitung seines Arbeitspapieres einigen. In London trifft der japanische Nationalspieler nun auf seinen Ex-Trainer Oliver Glasner. Der Österreicher ist seit dem Frühjahr Trainer der Eagles und führte den Klub durch einem starken Schlussspurt noch auf Rang zehn.