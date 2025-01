Engländer berichten: Arsenal arbeitet an Sesko-Deal

Im Sturm des FC Arsenal brennt der Baum. Mit Gabriel Jesus (27) zog sich der einzig gelernte Mittelstürmer einen Kreuzbandriss zu, der den Brasilianer bis Saisonende außer Gefecht setzt. Trainer Mikel Arteta drängt laut dem ‚Independent‘ derzeit die Vereinsführung der Londoner dazu, noch im Januar einen hochwertigen Ersatz zu verpflichten. Das Wunschziel hört dabei auf den Namen Benjamin Sesko und soll möglichst bald seinen Weg ins Emirates Stadium finden.

Wie der Transferexperte Sam Cohen berichtet, haben die Gunners die Gespräche mit RB Leipzig über einen möglichen Transfer des Slowenen eröffnet. Arteta soll demnach sogar schon des Öfteren mit Sesko selbst gesprochen haben. Arsenal würde den 21-Jährigen mit Kaufoption ausleihen. Ein Transfermodell, das aus Sicht der Londoner wenig Risiko birgt. RB pocht Cohen zufolge aber entweder auf einen festen Transfer oder eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht.

Ob ein Transfer diesen Winter schon zustande kommt, ist jedoch fraglich. Laut ‚Sky‘ haben die Leipziger wenig Interesse daran, ihren Toptorschützen inmitten der laufenden Saison zu verlieren. Zudem läuft der Vertrag des Stürmers am Cottaweg noch bis 2029 und enthält dem Bezahlsender zufolge keine Ausstiegsklausel. Für einen sofortigen Wechsel müsste der Vorjahresvizemeister der Premier League also höchstwahrscheinlich sehr tief in die Tasche greifen.