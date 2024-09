Roma: Smalling auf dem Sprung

Trotz der Transfermarkt-Schließung glühen die Telefondrähte bei der AS Rom weiterhin heiß. Denn laut Informationen von Fabrizio Romano steht Innenverteidiger Chris Smalling kurz vor einem Abgang zu Al-Fahya FC. Der 34-Jährige wird nach Abschluss der medizinischen Untersuchungen am Montag beim saudi-arabischen Erstligisten einen Vertrag bis 2026 unterzeichnen.

Den freien Kaderplatz wird Ex-Madrilene Mario Hermoso (29) einnehmen, der schon am heutigen Sonntag seinen Medizincheck absolvieren wird. Smalling kommt in fünf Jahren bei der Roma auf 155 Pflichtspieleinsätze. Nun steht der Schritt in die Wüste an.