Mit Benfica Lissabon hat der FC Bayern endlich einen Abnehmer für João Palhinha gefunden. Auf der heutigen Pressekonferenz trat Sportvorstand Max Eberl allerdings auf die Bremse: „Jetzt ist sehr viel Bewegung drin, trotzdem gibt es noch ein paar Dinge zu klären, die bei so einem Transfer immer noch eine Rolle spielen.“

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Die beiden Klubs sollen sich auf eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro verständigt haben, durch Bonuszahlungen könnten fünf weitere Millionen Euro on top kommen. In der portugiesischen Hafenmetropole wartet auf den 31-jährigen Mittelfeldspieler ein attraktiver Dreijahresvertrag.