Upamecano darf nach Hause

Der FC Bayern wird Dayot Upamecano früher als erwartet in München zurück empfangen. Laut ‚L’Équipe‘ hat Didier Deschamps dem Innenverteidiger gestattet, das Trainingslager der französischen Nationalmannschaft in den Vereinigten Staaten zu verlassen. Beim gestrigen Freundschaftsspiel gegen Brasilien (2:1) flog Upamecano nach einer Notbremse vom Platz und ist im nächsten Test gegen Kolumbien (Samstag, 21 Uhr) nicht spielberechtigt.

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„Ich werde ihn freistellen“, zitiert die Sporttageszeitung Deschamps. An der Säbener Straße wird man diese Vorgehensweise wohlwollend zur Kenntnis nehmen. In den kommenden Wochen stehen wichtige Spiele für den FCB auf dem Programm. Unter anderem wartet das Champions League-Viertelfinale gegen Real Madrid (7. April und 15. April).