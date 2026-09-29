Sergio Busquets soll seine Trainerkarriere beim FC Barcelona fortführen und erhält dafür alle nötige Unterstützung seines Ex-Klubs. Wie die ‚Sport‘ berichtet, gab es kürzlich ein Treffen zwischen Barça-Sportdirektor Deco und dem 38-Jährigen, der derzeit als Co-Trainer der Zweitvertretung der Katalanen in den Trainerjob hineinschnuppert. Dabei seien gemeinsam die „Weichen für die Zukunft“ gestellt worden.

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Busquets, der Anfang des Jahres seine Spielerkarriere bei Inter Miami beendet hatte, will zunächst weiter in der zweiten Reihe lernen und Erfahrung sammeln. Parallel dazu beginnt der ehemalige Mittelfeldspieler laut ‚Sport‘ demnächst seinen Trainerlizenzlehrgang beim andorranischen Fußballverband. Dort wird Busquets voraussichtlich auch auf die ehemaligen Bayern-Profis Javi Martínez und Thiago Alcántara treffen.