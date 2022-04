Klubs aus England wollen Mainz-Kapitän Niakhaté

Moussa Niakhaté könnte nach der laufenden Saison seine Zelte in Deutschland abbrechen. Der Kapitän des 1. FSV Mainz 05 steht bereits seit einiger Zeit im Fokus anderer Vereine. Nun könnten Klubs aus England versuchen, im Sommer Nägel mit Köpfen zu machen.

Laut dem ‚Telegraph‘ bemühen sich West Ham United, der FC Everton und Newcastle United um die Unterschrift des französischen U-Nationalspielers. Da der Vertrag von Niakhaté nur noch bis 2023 läuft, wittern die Vertreter aus der Premier League ein Schnäppchen. Dem Bericht zufolge würden sich die 05er ab einer Summe von umgerechnet 9,5 Millionen Euro verhandlungsbereit zeigen.

Bei West Ham wäre Niakhaté als Ersatz für den Angelo Ogbonna vorgesehen. Der 33-jährige Italiener laboriert an einem Kreuzbandriss und wird erst wieder zurückkehren, wenn die neue Saison bereits begonnen hat. Beim FC Everton wird vor allem die Ligazugehörigkeit ausschlaggebend sein – nur beim Klassenerhalt wären die Toffees eine Option für Niakhaté, heißt es.

Bundesliga-Klubs aufmerksam

Aber auch in Deutschland wird der 1,90 Meter große Abwehrhüne hoch gehandelt. So schreibt die englische Tageszeitung, die englischen Vereine „stehen jedoch im Wettbewerb mit Champions League-Klubs in Deutschland“. Um welche Bundesligisten es sich dabei explizit handelt, wird nicht offenbart.