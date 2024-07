Aus England: Alkmaar verpflichtet Parrott

https://az.nl/inside-az/nieuws/2024/juli/troy-parrott-nieuwste-aanwinst-az

Troy Parrott nieuwste aanwinst AZ

De 22-jarige Ier maakte vorig seizoen bij Excelsior indruk met 17 doelpunten in 32 officiële duels. Daarvoor werd de aanvaller, die onder contract stond bij Tottenham Hotspur, verhuurd aan onder meer Millwall, Ipswich Town en Preston North End. Ook heeft de Ier al 23 interlands achter zijn naam. In het shirt van Ierland was Parrott tot op heden vijf keer trefzeker. Parrott: 'Volgende stappen zetten' “Voordat ik hier tekende heb ik veel goede verhalen over AZ gehoord en heb ik onder andere Kenzo Goudmijn