Menü Suche
Kommentar
Premier League

Inter mit Sommer-Nachfolger einig

von Lukas Weinstock - Quelle: Gazzetta dello Sport
Guglielmo Vicario ist mit seinen Vorderleuten unzufrieden @Maxppp

Der Wechsel von Guglielmo Vicario zu Inter Mailand nimmt immer konkretere Formen an. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass Inter und der 29-Jährige in den Punkten Vertragslaufzeit und Gehalt eine Übereinkunft erzielt haben. Eine Einigung mit Tottenham Hotspur steht noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

In London steht Vicario noch bis 2028 unter Vertrag. Auch Juventus Turin und die AS Rom haben den italienischen Keeper auf dem Zettel. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass beide Klubs leer ausgehen. Bei Inter soll Vicario die aktuelle Nummer eins Yann Sommer (37) ersetzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Inter Mailand
Spurs
Juventus
Guglielmo Vicario

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Juventus Logo Juventus Turin
Guglielmo Vicario Guglielmo Vicario
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert