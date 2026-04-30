Inter mit Sommer-Nachfolger einig

Der Wechsel von Guglielmo Vicario zu Inter Mailand nimmt immer konkretere Formen an. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass Inter und der 29-Jährige in den Punkten Vertragslaufzeit und Gehalt eine Übereinkunft erzielt haben. Eine Einigung mit Tottenham Hotspur steht noch aus.

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In London steht Vicario noch bis 2028 unter Vertrag. Auch Juventus Turin und die AS Rom haben den italienischen Keeper auf dem Zettel. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass beide Klubs leer ausgehen. Bei Inter soll Vicario die aktuelle Nummer eins Yann Sommer (37) ersetzen.