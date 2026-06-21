Wildes Schalke-Gerücht

Der FC Schalke 04 buhlt angeblich um Diogo Leite von Union Berlin. Wie der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, zeigt der Bundesligaaufsteiger großes Interesse an dem 27-Jährigen, dessen Kontrakt in der Hauptstadt Ende Juni nach vier Jahren ausläuft. Bisher ist unklar, wohin es den Innenverteidiger zieht. Etliche Klubs haben den Portugiesen auf dem Schirm, dessen Berater ihn zudem laut Sabuncuoglu auch bei Fenerbahce und Besiktas angeboten hat. Beide Istanbuler Klubs sollen demzufolge jedoch abgewunken haben.

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Leite war 2022 zunächst leihweise und im Jahr darauf für sieben Millionen Euro fest vom FC Porto zu Union gewechselt. Für die Köpenicker lief der Linksfuß insgesamt 136 Mal auf (sechs Scorer), darunter sechsmal in der Champions League. Dem Vernehmen nach will Leite den nächsten Karriereschritt gehen. Zudem dürfte das Gehalt des Abwehrspielers für Schalke nicht zu stemmen sein. Unter anderem wird Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund Interesse nachgesagt.