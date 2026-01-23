BVB: Prates-Transfer vor dem Aus

Der Transfer von Kauã Prates (17) zu Borussia Dortmund droht endgültig zu platzen. Grund dafür ist der Transfer von Cruzeiros zweitem Linksverteidiger Kaiki (22) zu Como 1907, der laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ kurz vor dem Abschluss steht. Da Cruzeiro nicht beide Spieler verkaufen will, deutet alles auf einen Verbleib von Prates bei den Brasilianern hin.

Mit Prates war sich der BVB bereits einig, der Youngster sollte einen Vertrag bis 2031 unterzeichnen. Lediglich an der Ablöse haperte es. Ein Umstand, den Como nun eiskalt ausnutzt.