Menü Suche
Kommentar 32
Serie A

BVB: Prates-Transfer vor dem Aus

von Luca Hansen - Quelle: Gazzetta dello Sport
Kauã Prates streckt sich @Maxppp

Der Transfer von Kauã Prates (17) zu Borussia Dortmund droht endgültig zu platzen. Grund dafür ist der Transfer von Cruzeiros zweitem Linksverteidiger Kaiki (22) zu Como 1907, der laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ kurz vor dem Abschluss steht. Da Cruzeiro nicht beide Spieler verkaufen will, deutet alles auf einen Verbleib von Prates bei den Brasilianern hin.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Prates war sich der BVB bereits einig, der Youngster sollte einen Vertrag bis 2031 unterzeichnen. Lediglich an der Ablöse haperte es. Ein Umstand, den Como nun eiskalt ausnutzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (32)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Bundesliga
Serie A
BVB
Cruzeiro
Como
Kauã Prates de Almeida

Weitere Infos

Serie A Serie A
Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Cruzeiro Logo Cruzeiro Belo Horizonte
Como Logo Calcio Como
Kauã Prates de Almeida Kauã Prates de Almeida
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert