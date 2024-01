BVB: Reyna bei neun Klubs angeboten

Erst kürzlich engagierte Giovanni Reyna einen neuen Berater – und zwar keinen Geringeren als Jorge Mendes, der jahrelang die Interessen von Cristiano Ronaldo vertrat und auch weiterhin Top-Leute wie Bernardo Silva oder Rúben Dias im Portfolio hat. Nun also Reyna, der offenkundig einen schnellen Abschied aus Dortmund anstrebt.

Wie ‚ESPN‘ berichtet, wird der 21-jährige US-Amerikaner dieser Tage europaweit angeboten. So soll Mendes den BVB-Profi in Frankreich (Olympique Marseille, AS Monaco, Olympique Lyon), in Spanien (Real Sociedad, FC Sevilla, FC Villarreal), in Portugal (Benfica Lissabon) und in England (Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest) ins Gespräch gebracht haben.

Angebissen haben längst nicht alle. Laut ‚ESPN‘ ist aus Marseille bereits eine Absage eingetroffen, in Spanien sei man da offener und sehe die Spielweise des Dortmunder Offensivmanns als passendes Match für La Liga an. Eineinhalb Jahre vor Vertragsende soll der BVB mindestens 15 Millionen Euro Ablöse für Reyna fordern.