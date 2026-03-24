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Internationale Freundschaftsspiele

DFB: Leweling reist ab

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Jamie Leweling im VfB-Trikot @Maxppp

Jamie Leweling (25) wird der deutschen Nationalmannschaft für die anstehenden Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) nicht zur Verfügung stehen. Der Flügelflitzer ist Angaben des DFB zufolge aus dem Trainingslager abgereist. Einen Nachzügler will Bundestrainer Julian Nagelsmann laut ‚Sky‘ nicht nominieren.

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Leweling hatte dem VfB Stuttgart bereits in den vergangenen beiden Pflichtspielen aufgrund von muskulären Problemen nicht zur Verfügung gestanden. Nun wollte sich der trickreiche Rechtsfuß unbedingt im DFB-Dress beweisen, wurde aber offensichtlich nicht rechtzeitig fit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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