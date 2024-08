Transfer-Attacke von Bayer: Zwei neue Stars für Alonso?

Bei Bayer Leverkusen könnte sich in der Offensive noch etwas tun. Einem Bericht von ‚Fox Sports‘ zufolge haben sich Verantwortliche des amtierenden Deutschen Meisters bei Feyenoord Rotterdam nach den Konditionen für einen Transfer von Santiago Gimenez erkundigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der mexikanische Mittelstürmer wurde in den vergangenen Tagen heiß von Nottingham Forest umworben. Ein Angebot über 30 Millionen Euro lag diversen Medienberichten zufolge vor. Gimenez hat den Wechsel zu den Tricky Trees aber abgelehnt, berichtet die mexikanische Sportsparte des amerikanischen Rundfunknetzwerks. Aufgegeben haben die Nottingham-Bosse den Torjäger aber laut ‚Sky Sports‘ noch nicht.

Lese-Tipp

Einigung erzielt: Kossounou verlässt Leverkusen

Torjäger kann auch im Winter kommen

Den Worten von ‚Fox Sports‘-Reporter Daniel Reyes zufolge würde Gimenez sehr gerne nach Leverkusen wechseln. Die Rheinländer müssten jedoch einen Spieler verkaufen, bevor sie beim Feyenoord-Angreifer aufs Gaspedal drücken können, heißt es. „Wenn es im August nicht mehr passiert, könnte es auch auf dem Winter-Transfermarkt passieren“, ergänzt Reyes.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Spielzeit schraubte Gimenez seinen Marktwert gehörig nach oben. Wettbewerbsübergreifend erzielte er 26 Tore in 31 Pflichtspielen, dazu lieferte er acht Vorlagen. Und seine gute Quote setzt er auch in der neuen Saison fort. In den bisherigen vier Pflichtspielen steuerte er vier Tore und zwei Assists zum Erfolg seines Arbeitgebers bei.

Leihangebot für englisches Toptalent

Gimenez könnte nicht der einzige neue Mann für die Meistertruppe von Trainer Xabi Alonso sein. Die ‚Times‘ berichtet von einem Angebot der Werkself für Tyler Morton (21) vom FC Liverpool. Es handele sich um eine mögliche Leihe, so die englische Tageszeitung. Nachdem Leverkusen bei Arthur Vermeeren (19), der zu Ligakonkurrent RB Leipzig wechselte, leer ausging, schauen sich die Transfer-Chefs nun anderweitig um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Liverpool bewertet Morton intern mit umgerechnet rund 23,5 Millionen Euro. Sollte eine Kaufoption Teil der Verhandlungen sein, wird diese sich voraussichtlich an diesem Wert orientieren. In der vergangenen Saison spielte Morton auf Leihbasis für Hull City und überzeugte auf allen Ebenen. Insgesamt standen am Ende der Spielzeit 41 Pflichtspieleinsätze zu Buche. Dabei erzielte der Mittelfeldspieler drei Tore und lieferte fünf Assists.