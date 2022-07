RB: Poulsen-Verletzung schlimmer als erwartet

Yussuf Poulsen (28) ist gezwungen, seine Auszeit zu verlängern. Wie RB Leipzig mitteilt, fällt der dänische Stürmer voraussichtlich noch bis September aus. Ein Kontroll-MRT habe ergeben, dass die Muskelverletzung im linken Adduktorenbereich schwerer als zunächst gedacht ausfällt.

Am 10. Juni zog sich Poulsen die Blessur in der Nations League gegen Kroatien (0:1) zu. Dr. Helge Riepenhof beschreibt die Verletzung in der offiziellen Vereinsmitteilung als „komplizierte Schädigung des Muskel- und Sehnenapparats, deren Ausmaße erst in den vergangenen Tagen deutlich wurden, nachdem eine Punktierung und damit eine Reduzierung des Blutergusses rund um den verletzten Muskel einen freien Blick ermöglichte“.