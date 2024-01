Reguilón-Leihe zu United abgebrochen

Sergio Reguilón (27) bricht seine Zelte bei Manchester United ab. Die Red Devils verkünden offiziell, dass das Leihgeschäft mit sofortiger Wirkung beendet wird. Ursprünglich wurde mit Tottenham Hotspur vereinbart, dass der Linksverteidiger bis zum Ende der Saison bei United bleibt.

„Sergio hat seine Aufgabe erfüllt, für die er hergekommen ist: Er sollte Luke Shaw und Tyrell Malacia ersetzen, während sie verletzt waren“, heißt es in der Vereinsmitteilung. In der aktuellen Spielzeit stand der spanische Linksfuß wettbewerbsübergreifend zwölfmal für den englischen Rekordmeister auf dem Platz. Zuletzt wurde der sechsfache Nationalspieler unter anderem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, eine heißere Spur führt allerdings zu Ian Maatsen (21/FC Chelsea).