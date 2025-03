Amorim selbstkritisch: „Werde nicht die Zeit haben“

Rúben Amorim gibt sich vor dem Duell gegen den FC Arsenal (Sonntag, 17:30 Uhr) keinen Illusionen hin, was seine längerfristige Zukunft bei Manchester United angeht. Angesprochen auf einen längerfristigen Umbruch wie er in den vergangenen Jahren bei den Gunners vollzogen wurde, sagte der Portugiese (zitiert via Telegraph): „Ich werde nicht die Zeit haben, die Mikel Arteta hatte. Das spüre ich. Es ist ein anderer Verein. Ich denke, dass die Art und Weise, wie Arteta damit umgegangen ist, eine Inspiration für alle ist, aber ich werde nicht die Zeit haben.“

„Wir müssen einfach mit den Spielern am Sonntag überleben und wir werden diese Spiele bestreiten“, sagte Amorim weiter. Seit dem 11. November ist der Nachfolger von Erik ten Hag bei United nun im Amt. Unter dem Portugiesen geht die Talfahrt der Red Devils weiter, die sich mittlerweile in der Premier League auf einem katastrophalen Platz 14 befinden. Mitte Januar bezeichnete Amorim sein Team als die „schlechteste Mannschaft der United-Geschichte“. Dass der einst so ambitioniert in die Aufgabe gestartete 40-Jährige seinen bis 2027 gültigen Vertrag erfüllt, darf angesichts der aktuellen Umstände stark bezweifelt werden.