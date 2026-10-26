United-Showdown um Carrick

Bei Manchester United finden seit dem späten Montagvormittag Gespräche wegen einer möglichen Entlassung von Chefcoach Michael Carrick statt. Wie die ‚Sun‘ zuerst berichtete, hat die Vereinsführung bereits am Sonntag kurz nach der erschreckend schwachen 0:3-Heimniederlage gegen den AFC Bournemouth intern über das weitere Vorgehen beraten.

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Zu einem Ergebnis ist es dabei jedoch noch nicht gekommen. Dieses soll keine 24 Stunden später folgen. Sportdirektor Jason Wilcox und Geschäftsführer Omar Berrada sind erneut vor Ort, auch United-Kapitän Bruno Fernandes (32), der von Carrick gegen Bournemouth überraschend aus dem Team genommen wurde, ist laut ‚Sun‘ an seinem freien Tag auf dem Gelände.

Noch ist nicht klar, ob Carrick, der trotz des schlechtesten Pflichtspiel-Saisonstarts der Vereinsgeschichte weiter das Vertrauen vieler Anhänger genießt, gehen muss. Der 45-Jährige ist laut ‚Sky Sports‘ am frühen Nachmittag ebenfalls auf dem Vereinsgelände vorgefahren. Der Ex-Profi schaut sich wie an jedem Montag das Ligaspiel der U21 an.

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„Es ist eine schwierige Situation. Daran führt kein Weg vorbei. Wie es aussieht und wie es weitergeht, weiß ich wirklich nicht“, hatte der Coach nach der Bournemouth-Niederlage zu Protokoll gegeben. Neben Unai Emery (Aston Villa) und Antonio Conte (vereinslos) gilt Julian Nagelsmann als Topkandidat auf die Carrick-Nachfolge. Der 39-Jährige ist seit seinem DFB-Aus im Sommer ebenfalls ohne Job.