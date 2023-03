Hertha: Nächster Transfer in Arbeit?

Hertha BSC bastelt an einem Transfer von Abdoul Ouattara. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 17-Jährige mit seinen Eltern bereits in Berlin war und unbedingt zum Hauptstadtklub wechseln will. Outtara sei auch bereit für den Schritt in die zweite Liga.

300.000 Euro Ausbildungsentschädigung werden gehandelt, der Vertrag bei Racing Straßburg endet im Sommer. Die Hertha befindet sich laut ‚Bild‘ trotz einiger Konkurrenten in der aussichtsreichsten Position im Rennen um den offensiven Mittelfeldspieler.

TSG & S04 waren dran

Den möglichen Transfer soll der mittlerweile gefeuerte Fredi Bobic in die Wege geleitet haben. Seine Nachfolger Benjamin Weber und Andreas Neuendorf wollen Outtara, der noch ohne Profieinsatz ist, noch einmal unter die Lupe nehmen und dann entscheiden.

Schon vor einem Jahr war Outtara nach FT-Informationen ein Thema bei der TSG Hoffenheim und Schalke 04. Ein Wechsel kam damals nicht zustande, Outtara blieb in Straßburg. Möglich, dass es mit etwas Verzögerung nun doch noch klappt mit dem Schritt in die Bundesliga.