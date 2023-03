BVB: Überraschende Wende bei Guerreiro?

Das alte Lied: Raphaël Guerreiro (29) ist ein begnadeter Fußballer, technisch vielleicht sogar der beste im Kader von Borussia Dortmund. Abwehrarbeit zählt dagegen nicht zu den Paradedisziplinen des Portugiesen. Was jahrelang aufgrund genannter Vorzüge geduldet wurde, führt im Sommer zu einem Abschied nach sieben Jahren BVB – so zumindest der Stand in den vergangenen Wochen.

Das letzte Wort ist im Fall Guerreiro aber offenbar noch nicht gesprochen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge könnte der Edeltechniker doch noch eine Zukunft in schwarz-gelb haben. Dann allerdings nicht als Linksverteidiger, sondern als Mittelfeldspieler. Weiter vorne, so die Idee von Trainer Edin Terzic, kann Guerreiro seine Stärken noch besser ausspielen.

Bensebaini übernimmt hinten links

Möglich wäre dieser permanente Positionstausch durch die Verpflichtung von Ramy Bensebaini (27) – noch nicht verkündet, aber nach FT-Infos bereits fix. Der Algerier, der von Borussia Mönchengladbach zum Dortmunder Ligarivalen wechselt, übernimmt die Abwehrarbeit hinten links und soll sich in dieser Rolle defensiv zuverlässiger präsentieren.

Plausible Planspiele, die am Ende doch noch zu Guerreiros Verbleib führen könnten. Sicher ist der Abschied des Europameisters von 2016 laut ‚Bild‘ jedenfalls noch nicht. Klar ist aber auch, dass sich beide Seiten auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen müssten – und die hängt nicht nur an Guerreiros Rolle auf dem Rasen.