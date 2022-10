Gladbach: N’Goumou zieht Zwischenfazit

Sommer-Neuzugang Nathan N’Goumou ist zufrieden mit seiner Anfangszeit bei Borussia Mönchengladbach. „Bisher läuft es ganz gut und ich bin glücklich, hier bei Borussia zu sein“, so der 22-jährige Franzose, der im Sommer vom FC Toulouse zu den Fohlen gewechselt ist, gegenüber Vereinsmedien. Er fügt an: „Tore zu erzielen und vorzubereiten – das soll der nächste Schritt sein.“

Nach sechs Kurzeinsätzen in der Bundesliga und einer Partie von Beginn an im DFB-Pokal zeigt sich Acht-Millionen-Mann N’Goumou geduldig: „Ich bin Fußballer und würde natürlich am liebsten immer auf dem Platz stehen. Aber ich weiß auch, dass ich noch viel zu lernen habe. Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten und will hart arbeiten.“